Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Karacabey'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 17:32 Güncelleme: 16.06.2025 - 17:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karacabey'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa’nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

        A.K. (47) idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen B.K, yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücülerden B.K, araç içinde sıkıştı.

        İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan B.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        16 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Kanser çalışmalarıyla bilinen doktorun ölümünde rapor bekleniyor!
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!

        Benzer Haberler

        Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Kamyonla çarpışan otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Bursa'da 7 düzensiz göçmen yakalandı
        Seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi
        Bursa'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Bursa'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Ağaç keserken motorlu testere ile elinden yaralandı
        Ağaç keserken motorlu testere ile elinden yaralandı
        Bursa'da motorlu testereyle elini kesen işçi tedaviye alındı
        Bursa'da motorlu testereyle elini kesen işçi tedaviye alındı