Karacabey'de otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Bursa’nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.
A.K. (47) idaresindeki 16 HCY 12 plakalı kamyon, Karacabey-Bayramdere kara yolunda karşı yönden gelen B.K, yönetimindeki 16 BKP 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden B.K, araç içinde sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan B.K, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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