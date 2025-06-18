Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Süleymaniye Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de seyreden D.T. (26) idaresindeki 34 GPZ 097 plakalı motosiklet, E.Y. yönetimindeki 16 LVE 40 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan D.T'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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