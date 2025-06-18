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        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:14 Güncelleme: 18.06.2025 - 10:51
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        Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Süleymaniye Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de seyreden D.T. (26) idaresindeki 34 GPZ 097 plakalı motosiklet, E.Y. yönetimindeki 16 LVE 40 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kazada yaralanan D.T'yi İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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