Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1254. Sokak'taki boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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