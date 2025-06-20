Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1254. Sokak'taki boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.
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