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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 16:14 Güncelleme: 20.06.2025 - 16:14
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        Bursa'da otluk alanda çıkan yangında 2 araç zarar gördü
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde otluk alanda çıkan ve park halindeki iki araca sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi 1254. Sokak'taki boş arazide, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki hafif ticari araç ile kamyonete sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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