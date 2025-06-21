İnegöl'de araç yangını
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobili itfaiye söndürdü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobili itfaiye söndürdü.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EB 5739 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde motor kısmından yanmaya başladı.
Aracın yandığını gören sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.
Yangın sonrası araçta hasar oluştu.
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