GÜNCELLEME - Bursa'da kaybolan 2 kuzenin cesedi İznik Gölü'nde bulundu

Olay yerine ulaşan dalgıç polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Aileleriyle İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya giden A.B.Y. (9) ve Y.Ç. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

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