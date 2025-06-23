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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı

        Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 20:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 20:04
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        GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı
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        Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

        Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin büyümesi üzerine yangınlar, her iki bölgedeki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kestel'deki yangına, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personel, Orhangazi'deki yangına ise 1 helikopter, 13 araç ve 45 personelle müdahalede bulunuldu.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangınlarla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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