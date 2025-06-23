GÜNCELLEME - Bursa'da çıkan iki orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Bursa'nın Orhangazi ve Kestel ilçelerinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Orhangazi ilçesi Gedelek Mahallesi ve Kestel ilçesi Seymen Mahallesi'ndeki tarlalarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin büyümesi üzerine yangınlar, her iki bölgedeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kestel'deki yangına, 3 helikopter, 33 araç ve 108 personel, Orhangazi'deki yangına ise 1 helikopter, 13 araç ve 45 personelle müdahalede bulunuldu.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangınlarla ilgili çalışmalar sürüyor.
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