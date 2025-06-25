Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.
A.K. (56), Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda yapımı devam eden bir binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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