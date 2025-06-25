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        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:48 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:48
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        Bursa'da yüksekten düşen işçi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde yüksekten düşen işçi yaralandı.

        A.K. (56), Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda yapımı devam eden bir binanın 2'nci katında çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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