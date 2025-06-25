Bursa'da iş kazasında bir işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde camın kırılması sonucu bir inşaat işçisi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde camın kırılması sonucu bir inşaat işçisi yaralandı.
Fatih Mahallesi Aziz Sokak'ta yapımı süren bir binanın inşaatında çalışan M.I. (52), pencereye cam takarken camın kırılması sonucu elinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.I, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.