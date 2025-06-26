Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı, Bursa'da yapılacak

Şampiyonada kategori 1'de Oğuz Alp Aral, kategori 2'de Demir Sancaklı, kategori 3'te Engin Apaydın ve kategori 4'te de Burak Başlık lider durumda bulunuyor.

Organizasyon, 29 Haziran Pazar günü Kumla Jandarma Karakolu'nun önünden başlayacak 7,5 kilometre uzunluğundaki parkurda saat 10.30'dan itibaren iki çıkış üzerinden koşulacak. Etkinlik, aynı gün saat 18.00'de Kumla İskele Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından 4 kategoride 30 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

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