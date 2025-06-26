Bursa'da lokantada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi Namazgah Caddesi'nde faaliyet gösteren bir lokantada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için müdahalesi sürüyor.
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