GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu

Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde yine Afganistan uyruklu D.Ş.K. (20) ile iş yerinden çıktığını tespit etti.

Ekipler, yerde yatan kişinin Afganistan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğunu ve boynundan bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Çakırlı Mahallesi'nde sahil yolunda hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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