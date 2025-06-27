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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi sahil yolunda bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:48 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:48
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        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da sahil yolunda erkek cesedi bulundu
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişiyi sahil yolunda bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Çakırlı Mahallesi'nde sahil yolunda hareketsiz yatan bir erkek olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yerde yatan kişinin Afganistan uyruklu Abdülbasir Aziz (20) olduğunu ve boynundan bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

        Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Aziz'in cesedi Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden kişinin çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde yine Afganistan uyruklu D.Ş.K. (20) ile iş yerinden çıktığını tespit etti.

        Ekipler, D.Ş.K'yi cesedin bulunduğu noktaya 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakaladı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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