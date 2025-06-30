Bursa'da "Gel Göğe Bakalım" gökyüzü gözlem kampı yapıldı

Bursa'da İnegöl Belediyesince düzenlenen "Gel Göğe Bakalım" etkinliği, doğa ve bilim meraklılarını buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başalan Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinlikte her yaştan katılımcı için gökyüzü sohbetleri, planetaryum ve teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gibi etkinliklerin yanı sıra çocuk atölyelerinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bu programın düzenlenmesindeki asıl hedefin çocukların merakını büyütmek, gençlerin hayal gücünü kanatlandırmak ve gönüllere dokunmak olduğunu kaydederek, "Çünkü biliyoruz ki bilim yalnızca laboratuvarlarda değil, bu yaylalarda da yeşerir. Astronomi, sadece teleskopla değil, merak dolu bakışlarla başlar. Kalkınma ise yalnızca altyapı değil zihinsel atmosfer meselesidir." ifadelerini kullandı.

Taban, bu tür etkinliklerle İnegöl'ün eşsiz güzelliğinin de farkına vardıklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.