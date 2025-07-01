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        Bursa'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki

        Bursa'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:57
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        Bursa'da Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki
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        Bursa'da vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösterdi.

        Bursa Ulu Cami önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanıp sloganlar atan grup, Orhan Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

        Grup adına konuşan Abdussamed Kahraman, derginin son sayısında yayımladığı karikatür üzerine bir araya geldiklerini söyledi.

        İslam'a saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Kahraman, "Milyonlarca Müslümanın kalbinde derin yaralar açan, inanç değerlerini hiçe sayan provokatif eylem ve ağır hakarettir. Peygamber Efendimizin şahsına yönelik herhangi bir görsel tasvir, İslam inancında açık bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Bu tür yayınlar, ifade özgürlüğü altında nefretin, ayrıştırmanın, toplumsal huzursuzluğun zeminini oluşturmaktadır." diye konuştu.

        Konuşmanın ardından vatandaşlar, slogan atarak dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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