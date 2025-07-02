Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Oerasyonda 2 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 410 gram sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri, bir miktar para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.