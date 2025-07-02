Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi
Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Orhaneli İlçe Müftülüğünce personel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı 21. Tecrübe Paylaşımı kapsamında düzenlenen toplantıda Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, Kocaeli Darıca Erenler Cami İmam Hatibi İsmet Şahan, Antalya Murat Paşa Konaklılar Cami İmam Hatibi Yunus Emre Tatlı sunum gerçekleştirdi.
Sunumların ardından soru cevap bölümüyle program sona erdi.
Toplantıya Büyükorhan, Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde görev yapan cami personeli katıldı.
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