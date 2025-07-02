İznik'e kazandırılacak 2 proje için protokol imzalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde hayata geçirilecek Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi için İznik Belediyesi ve bir holding arasında protokol töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlayacak Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi, sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek.

İznik Belediyesi ile Yılport arasında imzalanan ve toplam değeri 5 milyon 200 bin lira olan protokolün imzaları, holdingin İstanbul'daki merkez binasında atıldı.

İmza törenine, holdingin yönetim kurulu başkanı Yüksel Yıldırım, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyum Kurucu Başkanı Emin Çakmak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve holding yetkilileri katıldı.

Her iki projeye sağlanan maddi sponsorluk desteğine ilişkin sözleşmeler, İznik Belediye Başkanı Usta ile holdingin yönetim kurulu başkanı Yıldırım tarafından imzalandı.

Açıklamada imza törenindeki konuşmasına yer verilen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'imiz için çok değerli iki projeye imza attık. Hem manevi değerlerimizi yaşatacak Abdulvahap Projesi hem de geleceğe ışık tutacak Kütüphane Projesine destek sağlayanlara İznik halkı adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yüksel Yıldırım ise, İznik'e katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Toplumsal fayda sağlayacak bu projelerde yer almaktan gurur duyuyoruz. İznik gibi köklü bir şehirde bu çalışmalara destek vermek bizim için önemli bir sorumluluk." değerlendirmesinde bulundu.