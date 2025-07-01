Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da markette tartıştığı kasiyeri yumruklayan kişi tutuklandı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tartıştığı market kasiyerine yumruk atan kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 21:58 Güncelleme: 01.07.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da markette tartıştığı kasiyeri yumruklayan kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tartıştığı market kasiyerine yumruk atan kişi tutuklandı.

        Tahıl Meydanı'ndaki markette çalışan kasiyer Kübra A'ya (31) yumruk atan Vedat K. (28), Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Karacabey İlçe Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla Karacabey'de yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat K. tutuklandı.

        Bir markette alışveriş yapan Vedat K, aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya atması üzerine iki kişi arasında tartışma başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı ve burnunu kırdığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Gazze'de 'ateşkes' ikilemi
        Ve Serenay tatilde
        Ve Serenay tatilde
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Hakan Çalhanoğlu adım adım G.Saray'a!
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        İznik'e kazandırılacak 2 proje için 200 milyon liralık protokol imzalandı
        İznik'e kazandırılacak 2 proje için 200 milyon liralık protokol imzalandı
        Odunlukta çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı
        Odunlukta çıkan yangın, park halindeki araçlara sıçradı
        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi
        Bursa'da elektrikli bisiklette çıkan park halindeki kamyonete zarar verdi
        Oynarken alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki Egemen yaralandı
        Oynarken alt katın balkonuna düşen 4 yaşındaki Egemen yaralandı
        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)
        Bursa'nın 2 ilçesinde orman yangını (2)