Bursa'da markette tartıştığı kasiyeri yumruklayan kişi tutuklandı

Bir markette alışveriş yapan Vedat K, aldığı ürünün parasını kasiyer Kübra A'ya atması üzerine iki kişi arasında tartışma başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterinin kasiyere yumruk attığı ve burnunu kırdığı anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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