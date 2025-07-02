İznik'e kazandırılacak 2 proje için 200 milyon liralık protokol imzalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde hayata geçirilecek, ilçenin tarihi ve kültürel kimliğine önemli katkılar sağlayacak Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi için İznik Belediyesi ve bir holding arasında protokol töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Abdulvahap Sancaktari Türbesi ve Çevre Düzenleme Projesi ile kütüphane projesi, sponsorluk desteğiyle hayata geçirilecek.

İznik Belediyesi ile Yılport arasında imzalanan ve toplam değeri 200 milyon lira olan protokolün imzaları, holdingin İstanbul'daki merkez binasında atıldı.

İmza törenine, holdingin yönetim kurulu başkanı Yüksel Yıldırım, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türk Afrika Yatırım ve Ticaret Konsorsiyum Kurucu Başkanı Emin Çakmak, AK Parti İznik İlçe Başkanı İnanç Şahin ve holding yetkilileri katıldı.

Her iki projeye sağlanan maddi sponsorluk desteğine ilişkin sözleşmeler, İznik Belediye Başkanı Usta ile holdingin yönetim kurulu başkanı Yıldırım tarafından imzalandı.