Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki anızda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ormana sıçradı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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