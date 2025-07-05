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        Bursa'da kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı

        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 00:34 Güncelleme: 05.07.2025 - 00:34
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        Bursa'da kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı
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        –Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Orhaniye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokakta H.Z, kocası Ş.Z. ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından H.Z. kocasını bıçakla yaraladı.

        H.Z'nin motosikletle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ş.Z. burada tedaviye alındı.

        H.Z. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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