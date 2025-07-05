Orhaneli ilçesinde yaban mersini hasadı başladı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaban mersini meyvesinin hasadı başladı.

İlçe genelinde verimli başlayan hasat dönemi çiftçinin yüzünü güldürdü.

Orhaneli Yaban Mersini Kooperatifi Başkanı Ahmet Kahrıman, yaban mersininin yurt içinin dört bir yanı ile yurt dışına gönderildiğini söyledi.

Kooperatif olarak alım yaptıklarını dile getiren Kahrıman, "Bölgede üretimi yapılan çilek, ahududu, kiraz gibi ürünlerin yanında yaban mersini popüler bir ürün özelliğini kazandığından dolayı çiftçilerimiz buna ilgi gösterdi. Bizde kooperatif olarak bu ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerimize desteklerimizi sürdürmekteyiz." dedi.

İlçede hasat ağustos ayında devam edecek.