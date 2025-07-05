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        Orhaneli ilçesinde yaban mersini hasadı başladı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaban mersini meyvesinin hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:04 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:04
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        Orhaneli ilçesinde yaban mersini hasadı başladı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaban mersini meyvesinin hasadı başladı.

        İlçe genelinde verimli başlayan hasat dönemi çiftçinin yüzünü güldürdü.

        Orhaneli Yaban Mersini Kooperatifi Başkanı Ahmet Kahrıman, yaban mersininin yurt içinin dört bir yanı ile yurt dışına gönderildiğini söyledi.

        Kooperatif olarak alım yaptıklarını dile getiren Kahrıman, "Bölgede üretimi yapılan çilek, ahududu, kiraz gibi ürünlerin yanında yaban mersini popüler bir ürün özelliğini kazandığından dolayı çiftçilerimiz buna ilgi gösterdi. Bizde kooperatif olarak bu ürünü yetiştirmek isteyen üreticilerimize desteklerimizi sürdürmekteyiz." dedi.

        İlçede hasat ağustos ayında devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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