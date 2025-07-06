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        Bursa'da otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 19:19 Güncelleme: 06.07.2025 - 19:26
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        Bursa'da otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

        Nalbantaoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Y.E. yönetimindeki 34 PD 0513 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken park uygulaması yapan trafik polisi M.K'ye çarptı.

        Polis memuru, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrularak yaralandı.

        M.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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