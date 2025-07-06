Bursa'da otomobilin çarptığı polis memuru ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde park denetimi sırasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Nalbantaoğlu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyreden Y.E. yönetimindeki 34 PD 0513 plakalı otomobil, sağ şeritten sol şeride geçerken park uygulaması yapan trafik polisi M.K'ye çarptı.
Polis memuru, çarpmanın etkisiyle bariyerlerin arkasına savrularak yaralandı.
M.K, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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