Bursa'da havaya ateş açan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Söz konusu görüntülere ilişkin yakalanan bu kişilerden 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve P.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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