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        Bursa'da havaya ateş açan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:08
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        Bursa'da havaya ateş açan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Sosyal medyada yer alan av tüfeğiyle havaya ateş açılmasına ilişkin görüntüler üzerine dün gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve P.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Söz konusu görüntülere ilişkin yakalanan bu kişilerden 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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