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        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi

        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:07
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        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi
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        Bursa'da kızıl geyik fotokapanla görüntülendi.

        Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

        Bölgede kayıt alan fotokapan, bir kızıl geyiği görüntüledi.

        DKMP 2. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Heybetli duruşu, çatallı boynuzları ve ormanın derinliklerine yankılanan sesiyle kızıl geyik, doğanın asil sembollerinden biridir. Bilimsel adıyla (Cervus elaphus), Türkiye'de doğal olarak yaşayan en büyük geyik türüdür. Zengin orman habitatları ve geniş açıklıklar, bu türün barınması, beslenmesi ve üremesi için kritik öneme sahiptir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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