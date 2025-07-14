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        Bursa ve çevre illerde AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı

        Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:54
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        Bursa ve çevre illerde AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı
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        Bursa, Çanakkale ve Kütahya'da AK Parti il başkanları "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama yaptı.

        AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı tarihi konuşmayla, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir sayfanın açıldığını gösterdiğini vurguladı.

        Türkiye'nin 3 Kasım 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörle mücadelede çok boyutlu bir strateji izlediğini belirten Gürkan, şunları kaydetti:

        "Terörsüz Türkiye' projemiz asla bir pazarlık değil, milletimizin huzuru için yürütülen tarihi bir iradedir. Türkiye acılarla dolu bir sayfayı kapatmak üzere. Birlikte yaşamanın, kardeşliğin ve güçlü Türkiye'nin inşasında yeni bir döneme giriyoruz. Bu tarihi sürecin taşıdığı sorumluluğun farkındayız. Cumhur İttifakı olarak ülkemizin hayrına olan her adımda en önde yer almaya devam edeceğiz."

        - "41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir"

        AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda ülkenin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

        15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından, FETÖ'yü başta silahlı kuvvetler ve emniyet olmak üzere tüm kurumlardan temizlediklerini ifade eden Göktürk, şöyle devam etti:

        "Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibarıyla, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, göz yaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün, yeni bir gündür. Bugün, tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün, büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır."

        Basın açıklamasına AK Parti Merkez İlçe Başkanı Recep Ragıp Barış ile AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

        - "Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız"

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından tüm vatandaşların ev ve iş yerlerini Türk bayraklarıyla süslemesi çağrısında bulundu.

        Erenler, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşadıkları tarihi gelişmelerin kendilerine büyük sorumluluk yüklediğini, bunun sonuna kadar farkında olan Cumhur İttifakı kadroları olarak çalışmalara devam ettiklerini anlattı.

        Kütahya'da ev ve iş yerlerinin Türk bayraklarıyla süslenmesi çağrısında da bulunan Erenler, "Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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