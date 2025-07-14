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        Mudanya'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hayırsever iş insanı Emin Demiröz tarafından yaptırılan Emin Demiröz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:59 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:59
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        Mudanya'da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, hayırsever iş insanı Emin Demiröz tarafından yaptırılan Emin Demiröz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde inşa edilen istasyonun açılış töreninde konuşan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ilçenin sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak bu tür katkıların önemli olduğunu ifade ederek, "Bu değerli bağıştan dolayı sayın Demiröz'e şükranlarımızı sunuyoruz. İstasyonun tüm sağlık çalışanlarına ve halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Aygün, istasyonun bölge halkına kesintisiz hizmet sunacağını belirterek, sağlık altyapısına yapılan katkı için hayırsever Demiröz'e teşekkür etti.

        Hayırsever iş insanı Emin Demiröz ise "Bir eserim olsun istedim. Herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        İstasyonda 3 vardiyada, 12 personel ve tam donanımlı ambulansla, 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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