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        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 21.07.2025 - 19:22
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        BBP Genel Başkanı Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde konuştu:
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa'da esnaf ziyaretinde bulundu.

        Hanlar Bölgesi, Ulu Cami ve Kapalı Çarşı'yı gezerek Bursalı esnaf ziyaretlerinde bulunan Destici, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, küçük esnaf ve emeklilerin sıkıntılarının olduğunu söyledi.

        Destici, en düşük emekli maaşının 25 bin liranın üzerine çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bunu bir kere çok açık, her fırsatta söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim." diye konuştu.

        "Terörsüz Türkiye" sürecinde sadece PKK'nın değil, bunun bütün uzantılarının kendisini feshetmesi gerektiğini dile getiren Destici, "Bu ülkede bir tane halk var. Hepimizin ortak adı, Kürt'üyle, Türkmeni'yle, Alevi'siyle, sünnisiyle Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla da o da Türk milletidir. Bunu kimsenin değiştirmesine bu millet müsaade etmez." ifadesini kullandı.

        Mustafa Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Devletin adaletine teslim olacaklar ve tabi ki suç işleyenler, elinde şehit kanı bulunan herhalde affedilmeyecek. Eline o Aybüke öğretmenin karnını bulananı herhalde salıvermeyeceğiz. Onlar cezalarını çekecekler ama suça bulaşmamış olanlarla ilgili devlet bir tasarruf yapabilir. Suça bulaşan, bulaşanlar, terörist başı dahil mutlaka ama mutlaka işlediği suçun bedelini Anayasamıza ve yasamıza göre o suçun karşılığı neyse onu çekecek. Onu çekmeden efendim elini kolunu sallayarak ya da genel bir af, bunlar toplumumuzun vicdanında kabul görmez."

        - "Şu anda Dürzilerle Arap aşiretler savaşıyor"

        Kendilerini direkt ilgilendiren bir konunun da Suriye'deki gelişmeler olduğunu belirten Destici, "İsrail'in Dürzileri bahane ederek Suriye'nin bir kısmını işgal etme ve Dürzilerle özellikle Araplar arasında, Arap aşiretler arasında bir çatışma çıkarma projesi hayata geçti. Şu anda Dürzilerle Arap aşiretler savaşıyor. Suriye hükümeti bir ateşkes sağladı ama bu ateşkes ara ara bozuluyor." ifadesini kullandı.

        Destici, diğer taraftan PYD, YPG, SDG'nin merkezi Suriye hükümetine tabi olmadığını anlatarak, "PKK'nın uzantısı, ayrı bayrak, ayrı ordu, ayrı bölge devam ediyor. Bir mesele de o bizim için. Mutlaka silah bırakması lazım. Ya da merkezi Suriye hükümetine tabi olması lazım. Türkiye hangi şartta olursa olsun, karşımızda kim olursa olsun, Amerika, İsrail dahi olsa eğer Suriye'nin kuzeyindeki yapı silah bırakmaz ve merkezi Suriye hükümetine tabi olmazsa Türkiye hiç beklemeden harekatı başlatmalı ve orada terörü yok etmelidir." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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