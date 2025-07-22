Bursa'da kaçak silah taşıyan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

Araçta ve M.A'nın ikametinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız, 3 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatlı av tüfeği, 14 şarjör, 267 mermi ele geçirildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eskikaracakaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir araçta kaçak silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.