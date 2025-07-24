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        Karacabey-Bandırma yolunda trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        –Karacabey-Bandırma kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:24
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        Karacabey-Bandırma yolunda trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        –Karacabey-Bandırma kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Osman Ü. (43) idaresindeki 16 YV 733 plakalı araç ile Sait B. yönetimindeki 63 AGN 117 plakalı araç aynı yönde seyir halindeyken çarpıştı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu gerçekleştiği belirtilen kazada Osman Ü. yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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