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        Bursa'da 1,5 aylık kursla kaynakçılığı öğrenen kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor

        BURCU İNANIR - Bursa'da katıldıkları kursta kaynakçılığı öğrenen kadınlar, istihdam edildikleri fabrikada aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:12
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        Bursa'da 1,5 aylık kursla kaynakçılığı öğrenen kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor
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        BURCU İNANIR - Bursa'da katıldıkları kursta kaynakçılığı öğrenen kadınlar, istihdam edildikleri fabrikada aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) tarafından İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) kapsamında Yıldırım Belediyesi ve Bursa Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğiyle kadınlara yönelik düzenlenen kaynakçılık kursuna 12 kişi katıldı.

        Toplam 104 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 9 kursiyerin 2'si istihdam edildi, diğerlerinin kariyer rehberliği ve işe yerleştirme süreçleri devam ediyor.

        Kurs sayesinde, daha önce bu alanda herhangi bir bilgi ve beceri sahibi olmayan kadınlar kaynakçılıkla yeni iş olanaklarına kavuştu.

        Kursiyerlerden Halise Işık, AA muhabirine, asıl mesleğinin laborantlık olduğunu söyledi.

        Kaynakçılık kursunda yaklaşık 1,5 ay eğitim aldıktan sonra bu işi öğrendiğini belirten Işık, bu süreçte kursu ziyaret eden bir firma yetkilisinin kendisine iş teklif ettiğini anlattı.

        Işık, daha sonra bu firmada işe başladığını dile getirerek "Yaklaşık bir aydır çalışıyoruz. Çok memnunum. Kaynak yapmayı da seviyorum. İki çocuğum var. Onlar da yaptığım için çok seviniyorlar." dedi.

        İlk kez böyle bir iş yaptığını aktaran Işık, "Ben böyle ağır işleri yapmayı seviyorum. Değişik geldi, 'yapabilirim' dedim, yapıyoruz. Çevremizde kaynak dediğimiz zaman saç kaynağı diye düşünülüyor. Sonra sanayide kullanılan gaz altı kaynak kullandığımızı duyunca inanamıyorlar." diye konuştu.

        Işık, fabrikada neredeyse tüm çalışanların erkek olduğunu anlatarak burada iyi karşılandığını ve bu işi kadınların da başarabildiğini ifade etti.

        - İlerleyen süreçte kendi iş yerini açmayı hedefliyor

        Kursa katılan ve kaynakçılık sertifikası almaya hak kazanan Nazmiye Er de kursu başarıyla tamamladıktan hemen sonra iş olanağı sağlanmasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        İki çocuk annesi olduğunu belirten Er, "Herkes çok şaşırdı ama çocuklarım çok mutlu. Fotoğraflarımı gösteriyorum, 'anne, astronot gibisin' diyorlar. Eşim de destekliyor. Ben memnunum." ifadesini kullandı.

        Er, erkek personelin de kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek ileride kendi iş yerini açmanın hayalini kurduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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