İnegöl'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

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