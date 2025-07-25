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        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 18:04 Güncelleme: 25.07.2025 - 18:04
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        Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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