Bursa'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölge sakinlerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
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