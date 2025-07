Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınında bölgedeki ekiplere vatandaşlar destek veriyor

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını, ekipler ve vatandaşların dayanışmasıyla söndürülmeye çalışılıyor.

Kentin dört bir yanından yangın bölgesine gelen vatandaşlar, söndürme çalışmalarında ekiplere destek oluyor, asayişi sağlayan kolluk kuvvetleriyle de nöbet tutuyor.

Orman yangını nedeniyle boşaltılan Çakmak Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, AA muhabirine, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını anlattı.

Doğan, alevlerin yaklaşması dolayısıyla mahallenin tahliye edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Hayvanları, insanları, köyümüzü boşalttık. Şu an büyük şeyler yaşıyoruz, zor bir durum. Jandarma görevini yapıyor, onlar köyde nöbet tutuyor. Biz yangında görevimizi yapıyoruz, herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Köyümüzde şu an büyük bir zararımız yok ama her an her şey olabilir. Hiç ummadığımız yerlerden yangın tekrarlayabiliyor."