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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınında bölgedeki ekiplere vatandaşlar destek veriyor

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını, ekipler ve vatandaşların dayanışmasıyla söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 11:19 Güncelleme: 29.07.2025 - 11:19
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        Bursa'nın Orhaneli-Harmancık hattındaki orman yangınında bölgedeki ekiplere vatandaşlar destek veriyor
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        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangını, ekipler ve vatandaşların dayanışmasıyla söndürülmeye çalışılıyor.

        Kentin dört bir yanından yangın bölgesine gelen vatandaşlar, söndürme çalışmalarında ekiplere destek oluyor, asayişi sağlayan kolluk kuvvetleriyle de nöbet tutuyor.

        Orman yangını nedeniyle boşaltılan Çakmak Mahallesi'nin muhtarı İbrahim Doğan, AA muhabirine, zor bir durumla karşı karşıya olduklarını anlattı.

        Doğan, alevlerin yaklaşması dolayısıyla mahallenin tahliye edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

        "Hayvanları, insanları, köyümüzü boşalttık. Şu an büyük şeyler yaşıyoruz, zor bir durum. Jandarma görevini yapıyor, onlar köyde nöbet tutuyor. Biz yangında görevimizi yapıyoruz, herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Köyümüzde şu an büyük bir zararımız yok ama her an her şey olabilir. Hiç ummadığımız yerlerden yangın tekrarlayabiliyor."

        - Vatandaşlar bölgedeki şüpheli durumları jandarmaya bildiriyor

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan ve ekiplere desteğe gelen Emirhan Balkaya da ihtiyaca karşı araçlarıyla su getirdiklerini, görevlilere yardım ettiklerini söyledi.

        Balkaya, mahalleye gelen yol üzerinde söndürme işlemlerinin sürdüğü sırada bölgeye uzak bir kesimde başka bir yangın çıktığını, bu yangını itfaiye ekipleriyle söndürdüklerini ifade etti.

        Adem Aydın ise yangın bölgesine ilk geldiğinde çok fazla noktada alevlerin olmadığını, söndürme ekipleriyle birlikte çalıştıklarını kaydetti. Çakmak Mahallesi'nin 3 tarafının da yangına maruz kaldığını dile getiren Aydın, ellerinden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceklerini belirtti.

        Ekiplere destek veren Sertaç Korkmaz da bölgedeki şüpheli durumları yetkililere bildirdiklerini aktardı.

        Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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