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        Bursa'da yayaya ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, refüjde bulunan yaya ile karşı şeritten gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 22:34 Güncelleme: 30.07.2025 - 22:34
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        Bursa'da yayaya ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Gürsu ilçesinde, refüjde bulunan yaya ile karşı şeritten gelen otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

        Cüneyt Yıldız Caddesi'nde Özkan A. (20) idaresindeki 16 ER 654 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak refüjde bulunan yaya Tamara A'ya, ardından karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü, arkada yolcu olarak bulunan Nisanur Y. (18) ile Tamara A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan motosikletin sürücüsü Özkan A, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Tedavisi devam eden 2 yaralının durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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