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        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırdı

        Yabancı dilini geliştirmek için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç'un cenaze namazını, babası Necmettin Koç, Bursa'da imam olarak görev yaptığı camide kıldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 31.07.2025 - 10:26
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        Dil eğitimi için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden oğlunun cenaze namazını kıldırdı
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        Yabancı dilini geliştirmek için gittiği ABD'de trafik kazasında hayatını kaybeden Salih Koç’un cenaze namazını, babası Necmettin Koç, Bursa'da imam olarak görev yaptığı camide kıldırdı.

        ABD'nin Denver kentinde bisiklet sürerken gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koç'un cenazesi, Osmangazi Camisi'ne getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından, babası Necmettin Koç, imam olarak görev yaptığı camide, oğlunun cenaze namazını kıldırdı.

        Baba Koç, cenaze töreninde, her zaman cenaze namazı kıldırdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bugün kendi evladımızın cenaze namazını kıldıracağız. Rabbim, bunu bize nasip etmiş. Ondan geldik, ona döneceğiz. İnşallah katlanabileceğimizi bildiği için bize bu yükü vermiştir. İnşallah bizi katlananlardan, sabredenlerden eylesin. Peygamberimize nasıl sabır verdiyse inşallah bize de peygamber sabrı verir. Bu dünyada hepimiz geçiciyiz. Yavrum biraz daha erken vakit, Allah'ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. İnşallah Rabbim bizi cennetinde buluştursun."

        Koç, kazaya ilişkin ise "Orada ansızın bir dikkatsizlik sonucu. Rabbim, o şekilde yazmış. Dil eğitimi için gitmişti, bir aydır oradaydı." dedi.

        Cenazenin öğle namazı vaktinde Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedileceği bildirildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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