        Bursa Haberleri

        Bursa'da huzur ve güven uygulamalarında aranan 881 kişi yakalandı

        Bursa'da yapılan huzur güven uygulamalarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunanların aralarında bulunduğu 881 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 11:01 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:01
        Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur güven uygulaması kapsamında kentin işlek noktalarında belli aralıklarla uygulama yaptı.

        Yapılan uygulamalarda, 27 yıl 11 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E, 26 yıl 5 ay 26 gün hapis cezasıyla aranan E.A, 26 ceza alan A.Ö ve 15 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Y.T'nin de aralarında bulunduğu 881 kişi yakalandı.

        Ayrıca, yasadışı silah konusuna yönelik yapılan uygulamalarda, önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 25 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 18 kurusıkı tabanca ve silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması için uygulamaların devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

