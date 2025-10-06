Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa AgroGreen Tarım Fuarı 8 Ekim'de kapılarını açıyor

        Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 8 Ekim'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:20
        Bursa AgroGreen Tarım Fuarı 8 Ekim'de kapılarını açıyor
        Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 8 Ekim'de başlayacak.

        Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, GL Platform tarafından 8-11 Ekim'de düzenlenecek AgroGreen Bursa, ilk yılında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya gibi ülkelerden satın almacıları ağırlayacak.

        Böylece fuarda Türk üreticiler, ürünlerini ve teknolojilerini dünya çapında alıcılarla buluşturma şansına sahip olacak. Yurt dışından gelen alıcıların konaklama ve karşılama hizmetleri GL Platform tarafından organize edilecek. Özellikle Nijerya'dan gelecek üst düzey heyetler, Türk tarım sektörüyle yeni işbirliği ve yatırım fırsatları için Bursa'da bir araya gelecek. Bölgedeki çiftçiler için 500 kilometrelik çapta servis organizasyonu yapılacak.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, fuarın bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Bursa'daki fuar yalnızca çiftçiye değil, esnaftan otelciye, üreticiden yan sanayiye kadar geniş bir kesime canlılık getiriyor. Çiftçi yeni teknolojilerle buluşuyor, yenilikler bölgeye kazandırılıyor. Fuarımıza bütün çiftçilerimiz davetlidir." ifadelerini kullandı.

        GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan ise fuarın sektöre büyük katkılar sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bursa AgroGreen Tarım Fuarı, yalnızca tarım ve hayvancılık sektörünün değil, bölge ekonomisinin de canlanmasına katkı sağlayacak. Çiftçilerimiz en yeni teknolojilerle buluşacak, üreticiler ve alıcılar arasında önemli işbirlikleri kurulacak. Bu yıl fuarımız dolu dolu geçecek, hem katılımcılarımız hem ziyaretçilerimiz için verimli bir deneyim olacak. Uluslararası heyetler, sektör temsilcileri ve üreticileri aynı çatı altında buluşturacak AgroGreen Bursa, tarımda yeni ihracat kapılarının açılmasına öncülük edecek."

        Fuar kapsamında tarım, hayvancılık, süt ve sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, canlı hayvan ve tarımsal makineler gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sergilenecek.

