Bursa AgroGreen Tarım Fuarı 8 Ekim'de kapılarını açıyor

Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı, 8 Ekim'de başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, GL Platform tarafından 8-11 Ekim'de düzenlenecek AgroGreen Bursa, ilk yılında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya gibi ülkelerden satın almacıları ağırlayacak.

Böylece fuarda Türk üreticiler, ürünlerini ve teknolojilerini dünya çapında alıcılarla buluşturma şansına sahip olacak. Yurt dışından gelen alıcıların konaklama ve karşılama hizmetleri GL Platform tarafından organize edilecek. Özellikle Nijerya'dan gelecek üst düzey heyetler, Türk tarım sektörüyle yeni işbirliği ve yatırım fırsatları için Bursa'da bir araya gelecek. Bölgedeki çiftçiler için 500 kilometrelik çapta servis organizasyonu yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, fuarın bölgeye önemli katkılar sağlayacağını vurgulayarak, "Bursa'daki fuar yalnızca çiftçiye değil, esnaftan otelciye, üreticiden yan sanayiye kadar geniş bir kesime canlılık getiriyor. Çiftçi yeni teknolojilerle buluşuyor, yenilikler bölgeye kazandırılıyor. Fuarımıza bütün çiftçilerimiz davetlidir." ifadelerini kullandı.