Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)
Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)
Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16
Süre: 131 dakika
BURSA
