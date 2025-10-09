Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 17:53 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:53
        Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
        Salon:CengizGöllü

        Hakemler: Adem Türkmen, Sadettin Deneri

        Bahçelievler Belediyespor: Merve Tanıl, Eylül Durgun, Ergül Avcı, Nikolova, Escamilla, Ceylan Arısan (Sema Nur Özbilge Doluca, Dilara Yeşil, Selin Çalışkan, Pelin Özkılıççı, Eda Say)

        Göztepe: Scuka, İlayda Uçak, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Haneline, Nur Sevil Gökbudak (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Melis Erdoğan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Ceren Kapucu)

        Setler: 17-25, 14-25, 25-23, 21-25

        Süre: 114 dakika (23, 24, 37, 30)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

