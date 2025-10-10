BBDSO'dan "Prof. Hikmet Şimşek'i Anma Konseri"

Konser sonunda solist ve orkestra müzikseverler tarafından alkış aldı.

Konseri, şef Artun Hoinic yönetti. Gecede, Bursalı sanatseverlerle bir araya gelen Deniz Arda Başuğur, Bach'tan "Nun komm der heiden heiland", Neruda'dan "Mi bemol majör trompet konçertosu" ve Ravel'den "Ölü bir prenses için pavane" gibi seçme eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.

BBDSO kurucu ve onursal şefi, devlet sanatçısı Hikmet Şimşek anısına düzenlenen konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

