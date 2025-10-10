Bursa merkezli 6 ildeki fuhuş operasyonunda 22 kişi yakalandı

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı, 23 mağdur kadın kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri kapsamında fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, "ajans" adı altında yüksek kazanç vaadiyle fuhuş yaptırılmak üzere yabancı uyruklu kadınların ülkeye getirildiği, Bursa'da örgüt yapılanması kurulduğu, örgüt içinde kadınların fuhuş için taşımacılığını yapan şoförlerin ve kadınları barındıran apart-otel işletmecilerinin olduğu belirlendi.

Örgütü A.Ç'nin kurduğu, liderliğini E.Ç ve K.A'nın yaptığı, K.A, D.B ve U.Ç'nin de bu kişilerin yardımcısı pozisyonunda olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin, kadınları fuhuş yapmaya zorladıkları, para karşılığı fuhuş yaptırmak için "ajans" adı altında iletişim ağı kurdukları, müşterileri internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla buldukları, müşterilere mağdur kadınlara ait resimler attıkları, mağdur kadınların fuhuştan elde ettikleri paranın yarısını aldıkları ve banka hesaplarında yüksek miktarda para giriş çıkışlarının olduğu tespit edildi.