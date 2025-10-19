Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatı yüzde 53 arttı

        CEM ŞAN - Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 380 milyon 823 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 12:37 Güncelleme: 19.10.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin 9 aylık çekici ihracatı yüzde 53 arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEM ŞAN - Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 380 milyon 823 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı.

        AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-eylül dönemindeki ihracatını 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırdı.

        Geçen senenin 9 aylık döneminde 903 milyon 870 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 380 milyon 823 bin dolara yükseldi.

        Türkiye'den bu süreçte 53 ülkeye çekici gönderildi.

        - İlk sıradaki Almanya'ya ihracatta yüzde 157 artış

        Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

        Bu ülkeye ihracat, 2024'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 157 artarak 96 milyon 231 bin dolardan 247 milyon 524 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 18'ini oluşturdu.

        Sektör temsilcileri, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a geçen yılki seviyeyi koruyarak 177 milyon 548 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

        Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 40 artışla 109 milyon 879 bin dolardan 154 milyon 131 bin dolara ulaştı.

        Dördüncü sırada yer alan Slovenya'ya ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatı yüzde 141'lik artışla 59 milyon 203 bin dolardan 142 milyon 714 bin dolara yükseldi.

        - Belçika'ya çekici ihracatı 140 milyon dolara yaklaştı

        Geçen yılın ocak-eylül döneminde 76 milyon dolarlık ihracat yapılan Belçika'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 84'lük yükselişle 139 milyon 841 bin dolarlık çekici gönderildi.

        En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Fransa'ya çekici ihracatı 9 ayda yüzde 103 artışla 49 milyon 884 bin dolardan 101 milyon 427 bin dolara çıktı.

        Çekici ihracatında Polonya 75 milyon 558 bin dolarla 7'nci, İtalya 67 milyon 645 bin dolarla 8'inci, Norveç 35 milyon 77 bin dolarla 9'uncu ve Romanya da 32 milyon 137 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İsrail'den Gazze'ye saldırı!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İskelede facia! 4 engelli kişi denize düştü, can kaybı var!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        İhbarla DNA testi yaptırdı! 2 çocuğunun babası kuzeni çıktı!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz sürücünün okul önünde motosikletle tehlikeli yolculuğuna 65 bin...
        Ehliyetsiz sürücünün okul önünde motosikletle tehlikeli yolculuğuna 65 bin...
        Türkiye'nin 3'üncü büyük longozu da kurudu
        Türkiye'nin 3'üncü büyük longozu da kurudu
        Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Bursa'da kanalizasyon kazısında göçük altında kalan 2 kardeş öldü
        Bursa'da kanalizasyon kazısında göçük altında kalan 2 kardeş öldü
        Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket: 84-69
        Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket: 84-69