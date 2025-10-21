Bursa'da bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, madde bağımlılığına, maganda kurşunuyla ölümlere ve israfa dikkati çekmek amacıyla hazırlanan "Canımdan Can" filminin galası yapıldı.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, başrollerini Mehmet Seskır, Faruk Anbarcıoğlu, Aslı Atilla, Hakkı Ray ve Selahattin Yıldız'ın paylaştığı film, gösterildi.

Senaryosunu Necati Kurnaz'ın kaleme aldığı filmin, okullar, dernekler ve vakıflarda ücretsiz olarak izletilmesi planlanıyor.

Filmin senaryo danışmanı, Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, filmde önemli sorunları ortaya koymak için mütevazı bir film hazırladıklarını söyledi.

Uyuşturucu kullanım yaşının gerilediğini belirten Anbarcıoğlu, "Anneler ve babaların çocuklarla sadece okullarda ilgilenilmesi gerektiği mantığını bir kenara bırakması gerekiyor. Daha kötü bir duruma gelmeden tedbir alalım istiyoruz. O yüzden konularımızdan biri bu." dedi.

Maganda kurşunlarıyla ölümlere de dikkati çekmek istediklerini ifade eden Anbarcıoğlu, filmde bu konuyla ilgili rol gereği emniyet ekiplerinin "Müstecib Onbaşı" adlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini, böylece Çanakkale Savaşları'nda yaptığı top atışıyla Fransızlara ait "Turkuaz" denizaltısının teslim alınmasını sağlayan kahraman Müstecip Onbaşı'yı da andıklarını aktardı.