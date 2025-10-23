Bursa'da 9 yaşındaki çocuk babasından yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu

Bursa'da böbrek rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, babasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre böbrek hastası Ghafour, 3 yıl yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Ghafour'un babası Abdullah Ghafour (32), oğlunun sağlığına kavuşması için Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

Detaylı inceleme sonrasında yapılan başarılı ameliyatın ardından babadan alınan böbrek oğluna nakledildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, Ghafour'un 2 yıl hemodiyalizde, 1 yıl periton diyalizi programında izlendiğini belirtti.

Ghafour'un kardeşinin de diyaliz tedavisi gördüğünü aktaran Erdoğan, "Biz uzun süreden beri organ nakli için planlama yapıyoruz ama babası bu iş için gönüllü oldu. Böbreğini verdi ve sonrasında böbrek nakledildi. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor." bilgisini verdi.