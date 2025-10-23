Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 9 yaşındaki çocuk babasından yapılan böbrek nakliyle yaşama tutundu

        Bursa'da böbrek rahatsızlığı bulunan 9 yaşındaki Suriye uyruklu İdo Alabdul Ghafour, babasından yapılan nakille sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 23.10.2025 - 11:34
        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre böbrek hastası Ghafour, 3 yıl yaşamını diyalize bağlı sürdürmek zorunda kaldı.

        Doktorların böbrek nakli olması gerektiğini belirtmesi üzerine Ghafour'un babası Abdullah Ghafour (32), oğlunun sağlığına kavuşması için Bursa Şehir Hastanesine başvurdu.

        Detaylı inceleme sonrasında yapılan başarılı ameliyatın ardından babadan alınan böbrek oğluna nakledildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Çocuk Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdoğan, Ghafour'un 2 yıl hemodiyalizde, 1 yıl periton diyalizi programında izlendiğini belirtti.

        Ghafour'un kardeşinin de diyaliz tedavisi gördüğünü aktaran Erdoğan, "Biz uzun süreden beri organ nakli için planlama yapıyoruz ama babası bu iş için gönüllü oldu. Böbreğini verdi ve sonrasında böbrek nakledildi. Şu aşamada gayet iyi gözüküyor." bilgisini verdi.

        Prof. Dr. Erdoğan, herkesin Ghafour gibi şanslı olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Maalesef böbrek bekleyen, böbrek bulamayan çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla en önemli mesajımız, kadavra bağışı konusunda olmalı. Bu sağlanırsa böbrekler toprak altına gitmektense bu hastalara giderse hem onlar açısından hem diyalizlerin oldukça maliyetli işler olması sebebiyle ülkemiz açısından oldukça faydalı olur. Bu yüzden organ bağışı konusunda halkımızın çok bilinçli olması gerekiyor."

        Nakil operasyonunda görev alan Böbrek Nakli Birim Sorumlusu Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geylan da 6 gün önce babasının sol böbreğini İdo Alabdul Ghafour'a başarılı şekilde naklettiklerini belirterek, operasyonda görev alan ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

