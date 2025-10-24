Bursa Teknik Üniversitesi öncülüğündeki "DIOXIN2025" Antalya'da düzenlenecek

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öncülüğünde, doğadaki kimyasalların insan ve doğaya zararları, çözüm önerileri ve buna yönelik çevre politikalarının ele alınacağı "45. Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Üzerine Uluslararası Sempozyumu (DIOXIN2025)" 1-6 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, alanında dünyanın saygın etkinliklerinden biri olan ve 1980 yılından bu yana her yıl farklı bir ülkede düzenlenen DIOXIN Sempozyumu bu yıl BTÜ öncülüğünde ve TÜBİTAK 2223-C desteğiyle Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında, 45 ülkeden 400'ün üzerinde katılımcı ve çok sayıda uluslararası firmanın katılımıyla, çevrede uzun süre kalabilen toksik kimyasalların doğaya ve insan sağlığına etkileri, halojenli kalıcı organik kirleticilerin tespiti ve analiz yöntemleri, temizleme, arıtma ve azaltım stratejileri ve uluslararası mevzuatlar, düzenlemeler ve çevre politikaları konularında bilimsel sunumlar ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyumun başkanlığını, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Perihan Binnur Kurt Karakuş üstlenecek.