Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Erenler Mahallesi'nde Birol İşgudak'ın kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 34 MOR 518 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, İşgudak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.Ö. ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşgudak'ın cenazesi, Orhaneli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
