İnegöl'de "bilim şenliği" düzenleniyor

Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl'ün yenilikçi yapısını vurgulayarak, bu tür projelere ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bülent Altıntaş, TÜBİTAK projelerinin önemine dikkati çekerek, çocukların ve teknolojinin alt yapısını bu tür projelerle güçlendirdiklerini belirtti.

TÜBİTAK 4007 Programı kapsamında İnegöl Belediyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, öğrenciler için bilimsel deneyler, teknoloji sergileri, atölye çalışmaları ve paneller yer alıyor.

