        Bursa Haberleri

        Bursa'da dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Demirtaş-Panayır minibüs duraklarının bekleme alanındaki çatıya yorgun mermi isabet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:11 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:11
        Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki Demirtaş-Panayır dolmuş hattının bekleme alanındaki çatıya isabet eden çekirdek, sacı delerek beton zemine düştü.

        Mermi paniğe neden olurken, isabet ettiği alanda o sırada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

