Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İhracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtildi

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Türkiye'de yurt dışından dönen ürünlerin pestisitten dönüyormuş gibi bir algı olduğunu, bunu düzeltmek gerektiğini belirterek "Türkiye'den giden ürünlerin sadece binde 1,6-2'si, yani 1000 kamyondan en fazla 2 kamyonu geri dönüyor. Bu, bazen pestisitten, bazen toksinden, bazen bulaşanlardan, bazen de ticari anlaşmazlıklardan oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:36 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        İhracattan dönen her tarım ürününün pestisit nedeniyle geri çevrildiği algısının yanlış olduğu belirtildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BÜŞRA NUR YILMAZ - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Türkiye'de yurt dışından dönen ürünlerin pestisitten dönüyormuş gibi bir algı olduğunu, bunu düzeltmek gerektiğini belirterek "Türkiye'den giden ürünlerin sadece binde 1,6-2'si, yani 1000 kamyondan en fazla 2 kamyonu geri dönüyor. Bu, bazen pestisitten, bazen toksinden, bazen bulaşanlardan, bazen de ticari anlaşmazlıklardan oluyor." dedi.

        Uludağ Gıda Zirvesi için kente gelen Dilber, AA muhabirine, son 10 yılda Türkiye'de tarımsal üretime zararlı organizma sayısının yüzde 15 arttığını, bunlarla mücadele etmek için gerekli pestisitleri doğru kullanmanın önemini anlattı.

        Pestisitlerin her ürüne özel ruhsatlandırıldığı bilgisini veren Dilber, her bitkinin fizyolojisinin birbirinden farklı olduğunu, kullanılan pestisitin bir bitkide kalıntı bırakırken başka bitkide bırakmayabileceğini söyledi.

        Dilber, Türkiye'de pestisit olarak ruhsatlandırılmış ürünlerin 2009'dan itibaren yüzde 40'ının yasaklandığını belirterek "İçinde bulunduğumuz durum, aslında bir paradoks. Bir yandan zararlılar artıyor, bir yandan ilaçlar kısıtlanıyor, bir yandan da iklim değişiyor. Dolayısıyla bu mücadeleyi doğru bir şekilde yürütebilmek için bakanlığımızca yeni bir uygulamaya başladık." diye konuştu.

        Bundan sonra çiftçi olmayan, tarımsal üretim yapmayan kişilere pestisit satışı yapılmayacağını aktaran Dilber, şunları kaydetti:

        "Bitki koruma ürünlerinin satışını, artık belirli kurallar çerçevesinde yapacağız. Yeni çıkacak yönetmeliklerle bundan sonra bir kişi eğer ki tarımsal üretimdeyse, bizim kayıt sistemlerimizde bunu doğrulayabiliyorsak ürettiği ürün, üretim alanına orantılı ve hastalığa özgü ilaçlar yazılacak. Bu ilaçları da cep telefonuna gelen kısa mesajı doğrulayarak bayiden alacak. Kişi elma üretip aynı bahçedeki şeftalisine bu ilacı kullanamayacak. Hastalık, zararlı ve ürünüyle orantılı kısmen bu pestisit kullanımını disipline etmiş olacağımızı düşünüyoruz."

        Dilber, üreticinin ürününe uygun pestisiti uyguladığı zaman ile ürününü topladığı zaman arasında geçmesi gereken süreye de mutlaka uyması gerektiğini vurguladı.

        Yetkili personelin, bitki koruma ürünleri bayileri ve reçete yazma yetkililerinin eğitildiğini belirten Dilber, bahçesini ilaçlamak isteyen çiftçilerin de artık bunun için belge alması gerektiğini, bu süreçle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını, pilot illerde başlayan uygulamanın tüm Türkiye'de hayata geçirileceği bilgisini verdi.

        Dilber, "Yönetmeliğin önümüzdeki ay içinde yayınlanacağını düşünüyoruz. Ocak ayından sonra da bu reçeteli sisteme geçebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

        - "Bütün dünyada pestisit kullanımıyla ilgili problemler var"

        İhracattan geri dönen ürünlere değinen Dilber, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye'de sosyal medyada yurt dışından dönen ürünler, pestisitten dönüyormuş gibi bir algı var. Bunu, düzeltmek gerekiyor. Türkiye'den giden ürünlerin sadece binde 1,6-2'si, yani 1000 kamyondan en fazla 2 kamyonu geri dönüyor. Bu, bazen pestisitten, bazen toksinden, bazen bulaşanlardan, bazen de ticari anlaşmazlıklardan oluyor. Bir malı gönderdiğimizde alıcı almaktan vazgeçince de geri dönüyor. Halkımıza 'Çok güvensiz ürün üretiliyor. Türkiye'de bu ürünler ticarete konu oluyor.' gibi algı oluşturulmak isteniyor. Bu, üreticilere, üretim hattında çalışan herkese karşı aslında bir saygısızlık, güvensizlik ortamı oluşturuyor."

        Dilber, bunlarla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını vurgulayarak "Bütün dünyada pestisit kullanımıyla ilgili problemler var. AB'de bununla ilgili raporlar yayınlanıyor. AB'nin bu konudaki yetkili otoritesi, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA). Burada raporlar yayınlanıyor. Burada Türkiye ile ilgili çok yüksekmiş gibi anlatılan bu bildirilerin, aslında çok ciddi tehdit olmadığına dair ifadeler bulabilirsiniz." dedi.

        - Yurt dışından dönen ürünler yurt içinde tüketilmiyor

        Dilber, yurt dışından dönen ürünlerin yurt içinde tüketilmediğine dikkati çekerek gümrükten dönen hiçbir ürünün doğrudan yurt içine giremeyeceğini, kapıda analiz edilerek, ülke mevzuatına uygunsa alındığını, aksi takdirde gümrükte imha edildiğini anlattı.

        Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dilber, Türkiye'de 41 kamu laboratuvarının 22'sinde, 97 özel laboratuvarının 53'ünde pestisit analizi yapılabildiğini dile getirdi.

        "Bu ürünün içinde ne var?" sorusunun cevabını verebilecek laboratuvarların Türkiye'de olduğunu anlatan Dilber, 400'ün üzerinde aktif maddenin bu laboratuvarlarda analiz edilebildiğini söyledi.

        Türkiye'den çok sayıda ülkeye gıda satışı yapıldığını, bu süreçte ürünlerin engellere takılmaması için mevzuatın o ülkelerdeki mevzuatlara, limitlere, kısıtlamalara uygun olması gerektiğini belirten Dilber, bu sebeple Türkiye'nin dünyada gıda alanında mevzuat altyapısı en iyi ülkelerden olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        'Alev savaşçıları', termal kameralı ısı tespit dronu ile gökyüzünden hayat...
        'Alev savaşçıları', termal kameralı ısı tespit dronu ile gökyüzünden hayat...
        Bursa'da kooperatifleşen kadınlar doğal ürünlerden organik makarna ve erişt...
        Bursa'da kooperatifleşen kadınlar doğal ürünlerden organik makarna ve erişt...
        Bursa'daki 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'daki 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
        Bursa'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da TIR şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
        Bursa'da dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti
        Bursa'da dolmuş durağının çatısına yorgun mermi isabet etti