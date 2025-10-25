Yıldırım Belediyesinin "Beylikten Cihan Devletine" temalı kültür ve sanat sezonu açıldı

Yıldırım Belediyesinin Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Beylikten Cihan Devletine" temasıyla düzenlediği 2025-2026 kültür ve sanat sezonunun açılış töreni yapıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde gazetecilere açıklama yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, bu yılın Bursa'nın fethinin 700. yılı olduğunu hatırlattı.

Yıldırım Belediyesi olarak kültür ve sanat sezonunun mottosunu "Beylikten Cihan Devletine" olarak belirlediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bugün burada kıymetli sanatçılarımızla o tarihi anları, hemşehrilerimizle o ruhu yaşayacağız. Hem kültür merkezimizin içinde hem dışında kurduğumuz platoyla o dönemin kültürünü yansıtmaya gayret ettik. Yıl boyunca birbirinden güzel etkinliklerle, programlarla inşallah Bursa'nın fethini yeniden canlandıracağız. Fethimiz şanlı, Cumhuriyet'imiz kutlu olsun. Kıymetli sanatçılarımıza da bugün davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyoruz."

Şair İbrahim Sadri, hem konsept hem içerik olarak çok zengin ve özel bir programın Bursalı sanatseverlerle buluşturulacağını söyledi.

Yıldırım Belediyesine organizasyon için teşekkürlerini sunan Sadri, emeği geçenlere ve sanatçılara teşekkür etti.

Sanatçı İrfan Gürdal, Yıldırım Belediyesine teşekkür ederek, "Çok önemli bir tema, 'Beylikten Cihan Devletine... Bu Türk milletinin aslında tarih boyunca mottosu diyebiliriz. Dolayısıyla görkemli ve heyecanlı bir program olacağını düşünüyorum." dedi.

Oyuncu Gürkan Uygun da Bursa'nın fethinde önemli rol oynayan sur komutanlarından Balaban Bey'i canlandıracağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldırım Belediyesine ve Oktay Başkan'ımıza teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için. Gerçekten de kültür sanat sezonunun beylikten cihan devletine gidecek kadar büyük bir süreç geçirmesini dilerim. Umarım kalıcı bir organizasyon olur ve kendimize dair hikayelerimizi Yıldırım Belediyesinin sahnelerinde gösterebiliriz."